Депутат Мосійчук закликав "Торнадо" скласти зброю: непричетних до тортур звільнять

Про це нардеп Ігор Мосійчук заявив в ефірі каналу 112 Україна.

Йому це стало відомо від заступника міністра МВС Сергія Ярового та голови Київської обласної міліції Вадима Трояна, які вирушили до місця дислокації батальйону для вирішення питання про роззброєння.

"Якщо мене бачать бійці "Торнадо", прошу скласти зброю, і ніхто з них не буде покараний. Мені відомо, що туди виїхав заступник міністра внутрішніх справ і начальник київського УВС, який вийшов з добровольців, виїхав Троян, і виїхав один із заступників міністра Яровий. То з ними поспілкуватися, скласти зброю, всі, хто непричетний до злочинів, а про поведінку Руслана Онищенка було відомо і не місяць, і не два, а майже півроку", - заявив Мосійчук.

Читайте такожЗамкомбата "Торнадо" віддав бойовий наказ на збройний опір - МатіосМосійчук сказав, що Яровий та Троян пообіцяли йому, що всі непричетні до злочинів не будуть покарані, а продовжать службу в іншому підрозділі.

Мосійчук також заперечив слова військового прокурора Анатолія Матіоса, що нібито він підтримав "Торнадо".