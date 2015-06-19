Януковича почали судити заочно в Україні - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор Віктор Шокін заявив в інтерв'ю українським телеканалам.

Він повідомив, що заочний суд застосовується вже відносно семи осіб. Раніше Шокін повідомляв, що ця процедура застосовується проти екс-першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової та її співучасника Олександра Стащенко.

"Розпочата процедура заочного засудження в шести кримінальних справах проти семи осіб. Я маю на увазі Януковича, Клименка, Богатирьову, Арбузова і інших", - сказав Шокін в п'ятницю.

За його словами, ці справи зараз перебувають на розгляді в судах.

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Заочні вироки, як відзначив Шокін, дадуть можливість Генеральній прокуратурі звернутися в європейські суди і повернути викрадені цими екс-чиновниками кошти.

Нагадаємо, на початку 2015 року в Україні почав діяти закон про заочне правосуддя для підозрюваних, які переховуються від слідства за межами України. З допомогою цього закону Україна планує засудити Віктора Януковича і членів його уряду, які втекли з країни, і домогтися повернення в Україну вивезених ними грошей.