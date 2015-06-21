Пушков: Захід організував революцію в Україні заради її вступу в НАТО

Про це він заявив в ефірі одного з російських телеканалів, передає ТАСС.

"Україну готують до вступу в НАТО. Цей "державний переворот" Захід робив заради цього", - сказав політик.

"Заради чого (його) робили люди на майдані - це інша розмова. Вони зараз несуттєві, ці люди, вони нікому не цікаві, Захід взагалі ними не цікавиться", - констатував російський політик.

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"Але "державний переворот" в Україні був зроблений заради вступу в НАТО", - повторив Пушков.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова комітету Державної думи РФ з міжнародних справ Олексій Пушков вважає, що введення нових санкцій проти Росії не допоможе Україні, а тільки віддалить Росію і Захід один від одного.