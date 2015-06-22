Порошенко вшанував пам'ять жертв війни та поспілкувався з ветеранами (фото, відео)
Президент Петро Порошенко у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні разом з ветеранами та військовослужбовцями-учасниками АТО вшанував пам 'ять воїнів, які захищали державу у роки Другої світової війни.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента.
Учасники церемонії поклали квіти до могили Невідомого солдата у Парку Слави та вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Рота почесної варти відсалютувала з особистої зброї та пройшла урочистим маршем.
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Разом з Главою держави та ветеранами у церемонії також взяли участь прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, Голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Шандра, президенти України Леонід Кучма (1994-2005рр) та Віктор Ющенко (2005-2010рр), урядовці, народні депутати, представники АПУ, громадськості.
По завершенні заходу Президент коротко поспілкувався з ветеранами.