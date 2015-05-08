Рада сьогодні провела засідання з ветеранами, екс-президентами і генсеком ООН (фоторепортаж, відео)

У сесійній залі в перших рядах сиділи ветерани Другої світової війни – депутати, які прийшли з прикріпленими до одягу червоними маками, поступилися їм своїми місцями.

Крім того, в залі також були присутні глави українських церков, екс-президенти України та Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.

Читайте такожВерховна Рада зібралася на урочисте засідання до 70-річчя перемоги над фашизмом

Президент України Петро Порошенко, виступаючи сьогодні в парламенті, заявив, що вважає - Росія не має права монополізувати перемогу над нацизмом і використовувати її для імперських зазіхань.