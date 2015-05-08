Рада сьогодні провела засідання з ветеранами, екс-президентами і генсеком ООН (фоторепортаж, відео)
17:35, 08 травня 2015Політика
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Депутати Верховної Ради 8 травня зібралися на урочисте засідання, присвячене 70-й річниці перемоги над нацизмом в Європі, місцю і ролі українського народу у Другій світовій війні.
В залі були присутні ветерани / УНІАН
У сесійній залі в перших рядах сиділи ветерани Другої світової війни – депутати, які прийшли з прикріпленими до одягу червоними маками, поступилися їм своїми місцями.
У День пам’яті і примирення депутати поступилися місцями воїнам
Крім того, в залі також були присутні глави українських церков, екс-президенти України та Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.
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