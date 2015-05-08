Рада сьогодні провела засідання з ветеранами, екс-президентами і генсеком ООН (фоторепортаж, відео)

17:35, 08 травня 2015
Політика
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Депутати Верховної Ради 8 травня зібралися на урочисте засідання, присвячене 70-й річниці перемоги над нацизмом в Європі, місцю і ролі українського народу у Другій світовій війні.

УНИАН

У сесійній залі в перших рядах сиділи ветерани Другої світової війни – депутати, які прийшли з прикріпленими до одягу червоними маками, поступилися їм своїми місцями.

Крім того, в залі також були присутні глави українських церков, екс-президенти України та Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.

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Президент України Петро Порошенко, виступаючи сьогодні в парламенті, заявив, що вважає - Росія не має права монополізувати перемогу над нацизмом і використовувати її для імперських зазіхань.

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