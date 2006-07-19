Завтра в Україні дощі не очікуються

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 22-27°, на Закарпатті до 30°; у Карпатах вночі 6-11° тепла, вдень 15-20°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 21-22 липня - мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише вдень 22 липня у західних та північних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, вдень 22 липня у західній половині південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на Закарпатті та узбережжі морів до 20°, вдень 23-28°, на Закарпатті та місцями у південних областях до 31°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 17-22°.

23-24 липня -окремі короткочасні грозові дощі (23 липня у східних областях, у Криму та Приазов’ї переважно без опадів). Температура вночі у східних і північних областях 13-18°, на решті території 15-21°, вдень 25-31°.

У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°; по області вночі 10-15°, вдень 22-27°.

21-22 липня - мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише вдень 22 липня місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, вдень 22 липня - південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

23-24 липня - окремі короткочасні грозові дощі. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.