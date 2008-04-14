Комуністам слід зробити як перед Другою світовою війною

Народний депутат з фракції Компартії, , секретар ЦК КПУ Ігор АЛЄКСЄЄВ наголошує, що для КПУ назріла нагальна потреба співпраці з лівими силами.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

Водночас стосовно Союзу лівих сил, очолюваного Василем ВОЛГОЮ, І.АЛЄКСЄЄВ висловив думку, що "цієї партії практично немає, а є великий політичний проект, спрямований на проходження до парламенту, що фінансується національними олігархами".

"Ми будемо у майбутньому продовжувати роботу з лівими партіями", - сказав депутат і додав: "як це було перед другою світовою війною в Європі, коли політичні сили створювали народні фронти".

Він припустив, що “може виникнути необхідність навіть відкинути деякі ідеологічні розбіжності та об’єднатися для того, щоб рятувати країну”. За словами І.АЛЕКСЄЄВА, навіть незалежні ЗМІ в Україні "є насправді залежними, бо мало хто в Україні знає про проведену КПУ 2 квітня у Києві міжнародну конференцію за участю представників 15 країн з лівих партій Європи на тему "Форсоване розширення НАТО на Схід і проблеми європейської безпеки". При цьому І.АЛЄКСЄЄВ пошкодував, що від проведеного заходу "резонансу у ЗМІ не було".