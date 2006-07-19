Президент має право тлумачити Конституцію

Представник Президента України в Конституційному Суді України Володимир ШАПОВАЛ зазначає, що глава держави може тлумачити норми Конституції України за умов відсутності дієздатного складу Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, своє бачення цього питання, яке відображає офіційну позицію Секретаріату Президента України, В.ШАПОВАЛ виклав сьогодні на брифінгу в Секретаріаті глави держави.

Підкресливши, що будь-яка норма в чинній Конституції може тлумачитися, В.ШАПОВАЛ зауважив, що “за умов відсутності дієздатного Конституційного Суду України, той, хто цю норму застосовує, очевидно, може її й тлумачити”.

За його словами, Президент України, як глава держави, який має особливий статус, бо він за визначенням – найвища посадова особа в державі і є гарантом додержання Конституції, - “має право на таке тлумачення, коли виникають проблеми застосування тієї чи іншої норми Конституції, коли відсутній дієздатний склад Конституційного Суду”.