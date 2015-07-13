Деякі з поранених в Мукачеві правоохоронців по 4 рази були в зоні АТО – голова ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

Губаль сказав, що за дорученням президента України Петра Порошенка відвідав у закладах охорони здоров’я поранених під час інциденту в Мукачеві.

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«Я відвідав усіх поранених у Мукачевому – як цивільних, так і правоохоронців. Є правоохоронці, які по 4 рази були в зоні АТО, і тільки тут, у мирному Закарпатті, отримали поранення. Наголошую: досить важкі поранення. Я висловив підтримку їхнім родинам», - заявив Губаль.

Також він додав, що всі поранені забезпечені всіма необхідними медикаментами.

Губаль також повідомив, що прооперовані представники «Правого сектору» наразі перебувають в обласній лікарні ім. Новака.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня у Мукачевому виник конфлікт зі стріляниною. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між «Правим сектором» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

У результаті конфлікту є вбиті і поранені, кількість яких уточнюється.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців ПС після стрілянини ховаються у лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.

Сьогодні мер Мукачевого Золтан Ленд’єл повідомив, що представники «Правого сектора» передали у місто двох своїх поранених бійців та одного вбитого.

Також сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що представники Генпрокуратури ведуть допит народного депутата Михайла Ланьо (група "Воля народу") у зв’язку із подіями в Мукачевому. Наступного допитають народного депутата Віктора Балогу.