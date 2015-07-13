Порошенко запевняє, що голови ОДА діють повністю в рамках закону

Про це Порошенко сказав в інтерв'ю телеканалу «1+1».

“Українська влада зараз наскільки законослухняна. Я впевнений у тому, що губернатори на сьогоднішній день діють повністю в рамках закону, ніхто не ставить питання щодо виходу за його межі”, - сказав президент.

Коментуючи дискусії керівників регіонів під час засідання в Одесі 8 липня, Порошенко запевнив, що між ними немає жодних конфліктів.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявляє, що захистить Україну від закону про реструктуризацію валютних кредитів.