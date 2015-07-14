ЗМІ: після зустрічі з Байденом Яценюк закурив (фото)

Журналіст телеканалу CCTV Roee Ruttenberg , який зараз знаходиться у Вашингтоні, сфотографував прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка після зустрічі з президентом США Бараком Обамою і віце-президентом Джозефом Байденом. Український прем'єр після переговорів вийшов на вулицю і закурив, пише Сьогодні.

В коментарях він написав, що ця фотографія зроблена після зустрічі з Байденом, який щойно перед цим поїхав.

Читайте такожЯценюк в Вашингтоні зустрівся з Обамою і Байденом"Я думаю, що йому дійсно потрібна сигарета", – додав журналіст. Інші пожартували, що Яценюк чекає Über (служба таксі).

Нагадаємо, що раніше президент США Барак Обама і віце-президент Джо Байден пообіцяли у Вашингтоні прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку, що США збережуть антиросійські санкції до повного виконання Мінських домовленостей.