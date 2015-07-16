Гузир відмовився коментувати звільнення підозрюваних у корупції прокурорів

18:20, 16 липня 2015
Політика
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Перший заступник генерального прокурора Володимир Гузир відмовляється коментувати ситуацію в ГПУ і закиди на його адресу.

Гузырь не захотел клмментировать ситуацию, которая сложилась в ГПУ / Фото УНИАН

Як сказав Володимир Гузир ТСН, він не хоче розповідати про те, що відбувається у відомстві. А на закиди про те, що нібито з його ініціативи почався тиск на слідчих, які займаються справами суддів, підозрюваних у корупції, Олександра Корнійця і Володимира Шапакіна, відповідає, що про ці події нічого не знає. "А чому ви вважаєте, що оцінка того, що відбувається в прокуратурі має бути публічною? У мене немає ніякого бажання про це говорити. Тим більше, що події, про які ви говорите, якщо вони відбувалися, відбулися вже коли я був у відпустці. Чи відповідають вони дійсності – я вам нічого сказати не можу", - сказав Володимир Гузир телефоном.

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На питання, як він оцінює дії колеги Давида Сакварелідзе, перший заступник генпрокурора відповів коротко: "Абсолютно нейтрально".

Крім цього, чиновник назвав свою відпустку плановою, але де відпочиває не уточнив. Після закінчення відпустки пообіцяв повернутися на своє робоче місце.

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