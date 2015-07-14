Сакварелідзе: Шокін пообіцяв покарати затриманих прокурорів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе.

Сьогодні Україна здобула ще одну перемогу – Президент України підписав прийняті зміни до Закону «Про прокуратуру», котор... Posted by Davit Sakvarelidze on 14 липня 2015 р.

"На зустрічі з Президентом Генеральний Прокурор прямо заявив, що зробить все можливе, щоб затримані нами корупціонери були покарані", - написав Сакварелідзе.

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За його словами, порушене вчора кримінальне провадження щодо працівників прокуратури, СБУ та апеляційного суду було закрито.

Як повідомляв УНІАН, глава української держави Петро Порошенко підписав поправки до закону про прокуратуру.