Генпрокуратура повідомила про підозру 15 суддям за винесення завідомо неправосудних рішень

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, ще 8 обвинувальних актів щодо 8 суддів скеровано до суду.

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Як зазначається, упродовж першого півріччя поточного року органами прокуратури за результатами розгляду звернень громадян, юридичних осіб та із власної ініціативи виявлено та оскаржено 25 судових рішень вказаної категорії.

Згідно з повідомленням, у зв’язку з виявленими порушеннями внесено 21 апеляційну скаргу, 3 касаційні скарги та 1 заяву про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

"Наразі з урахуванням раніше внесених документів прокурорського реагування судами розглянуто та задоволено 16 скарг (13 апеляційних та 3 касаційні скарги), 1 заяву до Верховного Суду України та 1 заяву про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (усього 18 документів)", - додали у Генпрокуратурі.