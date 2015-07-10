ГПУ просить Верховний суд арештувати 276 кримських суддів, підозрюваних у держзраді
14:45, 10 липня 2015Політика
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Генеральна прокуратура направила до Верховного суду України 276 подань про надання згоди на затримання та арешт суддів судів АР Крим.
У травні цього року цим суддям направлено письмові повідомлення про вчинення злочину / 2000.ua
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.
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Як нагадали в ГПУ, слідчими Управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження щодо вчинення суддями судів Автономної Республіки Крим злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).
У травні цього року цим суддям направлено письмові повідомлення про вчинення злочину, зазначається в повідомленні.
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