ГПУ просить Верховний суд арештувати 276 кримських суддів, підозрюваних у держзраді

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Читайте такожПерший обвинувачений у справі про держзраду військовий з Криму визнає тільки дезертирство

Як нагадали в ГПУ, слідчими Управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження щодо вчинення суддями судів Автономної Республіки Крим злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

У травні цього року цим суддям направлено письмові повідомлення про вчинення злочину, зазначається в повідомленні.