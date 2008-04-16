Микола Вересень запросить до студії журналістку Катерину Хінкулову(BBC)

11:38, 16 квітня 2008
Політика
453

Сьогодні  16 квітня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем". Катерина ХІНКУЛОВА – письменниця, журналістка української служби Бі-Бі-Сі в Лондоні. Розмова про цікаві книги та досвід життя українки у Великобританії. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ  17 квітня  о 16.30.

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter