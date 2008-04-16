Микола Вересень запросить до студії журналістку Катерину Хінкулову(BBC)

Сьогодні 16 квітня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем". Катерина ХІНКУЛОВА – письменниця, журналістка української служби Бі-Бі-Сі в Лондоні. Розмова про цікаві книги та досвід життя українки у Великобританії. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 17 квітня о 16.30.