Чернігівська міліція причетна до історії з фальшивими печатками виборчих комісій 205-го округу - нардепи

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат України Віталій Купрій, який викликав міліцію на місце подій. Активісти впізнали співробітників міліції на фото та відео з місця виявлення фальшивих печаток, які виклав депутат на своїй сторінці.

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«Я особисто підходив до цих перевертнів у погонах при виявленні злочину – передачі підроблених печаток ДВК. Зробив їхні фото (до речі, я їх примітив ще задовго до приїзду сумнозвісного автобуса). Вони сказали мені, що є співробітниками МВС. Але після того, як побачили моє посвідчення і почули посаду, відразу зникли», – написав Купрій. За його інформацією, один із зафіксованих правоохоронців – майор колишнього УБОЗ Ігор Большун. «Зараз (УБОЗ – Ред.) реформований, але підпорядковується безпосередньо начальнику облУВС Альохіну», – уточнив Купрій.

У свою чергу народний депутат Андрій Денисенко повідомив, що начальник міської міліції Шевцов давав вказівки підлеглим охороняти і супроводжувати автобус, в той час як спеціальна група МВС у Чернігові під керівництвом Івана Стойка оперативно прибула на місце події і зафіксувала злочин.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові народні депутати Андрій Денисенко, Ігор Луценко, Олександр Дубінін, Валентин Дідич, Олег Кришин затримали мікроавтобус з номерами СВ 3226 АА, в якому знаходилися фальшиві силіконові печатки ДВК і ОВК по 205-му округу.