У Чернігові затримали автобус із фальшивими печатками виборчих комісій 205-го округу

У Чернігові народні депутати Андрій Денисенко, Ігор Луценко, Олександр Дубінін, Валентин Дідич, Олег Кришин затримали мікроавтобус з номерами СВ 3226 АА, в якому знаходилися фальшиві силіконові печатки ДВК і ОВК по 205-му округу.

Про це повідомляє народний депутат Ігор Луценко на своїй сторінці в Facebook.

«Водій їхав один. На його підприємстві йому дали завдання відвезти пакет у Чернігів. Хто саме дав пакет - не каже», - написав Луценко.

Чернігів, 205й.Затримали людину - водія з пакетом. Там копії печаток ДВК та ОВК. Затримано депутатами Купрієм, Дубініним та Дідичем. Адреса навпроти перемоги 75, коло Макдональдсу. Posted by Igor Lutsenko on 25 июля 2015 г.

Ці печатки, ймовірно, готувалися для фальсифікації результатів голосування. За інформацією народного депутата Віталія Купрія, підроблені печатки були виявлені в маршрутномму автобусі Київ-Чернігів, які ніби передавалися з Києва. Причетність водія встановлюється.

Купрій також повідомив, що до фальшивих печаток причетна міліція. Йому вдалося сфотографувати та зняти на відео трьох співробітників міліції, яких розпізнали місцеві активісти.