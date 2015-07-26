Новий очільник Луганщини проти проведення місцевих виборів в області (відео)

Про це голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив в інтерв'ю "5 каналу".

Він зазначив, що серед мешканців прифронтових територій чимало прибічників сепаратистів, більшість із яких за свої злочини досі не покарана.

Читайте такожТука розповів, як буде формувати команду Луганської ОДА

"Яким чином ми можемо впроваджувати вибори, якщо ці вибори буде проводити людина, яка під час окупації перед адміністративною будівлею клала українські прапори, щоб всі відвідувачі вимушені були по них ходити ногами? Тому, на моє переконання, я б вибори в Луганській області взагалі не проводив", – заявив Тука.