Новий очільник Луганщини проти проведення місцевих виборів в області (відео)
10:23, 26 липня 2015Політика
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На думку новопризначеного очільника області Георгія Туки, у Луганській області не можна проводити місцеві вибори, що призначені на 25 жовтня цього року.
Тука проти проведення виборів у Луганській області / Фото УНІАН
Про це голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив в інтерв'ю "5 каналу".
Він зазначив, що серед мешканців прифронтових територій чимало прибічників сепаратистів, більшість із яких за свої злочини досі не покарана.
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"Яким чином ми можемо впроваджувати вибори, якщо ці вибори буде проводити людина, яка під час окупації перед адміністративною будівлею клала українські прапори, щоб всі відвідувачі вимушені були по них ходити ногами? Тому, на моє переконання, я б вибори в Луганській області взагалі не проводив", – заявив Тука.
Як повідомляв УНІАН, 22 липня президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення Георгія Туки головою Луганської обласної державної адміністрації.
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