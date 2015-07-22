Порошенко призначив Георгія Туку головою Луганської ОДА

Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення Георгія Туки головою Луганської обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час наради з активом Луганської області президент повідомив, що Кабінет міністрів схвалив подання на призначення Туки керівником Луганської ОДА й одразу підписав свій указ про відповідне призначення.

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«Кабінет міністрів схвалив подання на призначення Георгія Туки очільником Луганської ОДА. Інтригу ми тримали в таємниці. Указ буде підписано прямо зараз, і я приймаю рішення про призначення Георгія Туки головою Луганської ОДА… Ще раз наголошую: нова людина, з бездоганною репутацією, з нетерпимістю до корупції, з новим мисленням, із сучасними нестандартними рішеннями, і головне - з Україною в серці. Це – Георгій Тука», - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня президент звільнив Геннадія Москаля з посади голови Луганської ОДА, призначивши його керівником Закарпатської обладміністрації.

Того ж дня Порошенко призначив т.в.о. голови Луганської обласної державної адміністрації Юрія Клименка.