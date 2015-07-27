Штаб Березенка заявив про його перемогу за результатами паралельного підрахунку

Як зазначається у повідомленні штабу, на ранок штаб має 100% протоколів дільничних виборчих комісій із «мокрими» печатками.

У штабі наголосили, що Березенка підтримали 17,777 тис. чернігівців, а його найближчого конкурента, кандидата від партії "Укроп" Геннадія Корбана – 7,381 тис. Розрив між кандидатами становить понад 10 тис. голосів. Загалом на виборах 26 липня проголосували 51,462 тис. виборців.

Читайте такожГолова ЦВК: Голосування в Чернігові пройшло без суттєвих порушень"Сподіваємося, що у наших опонентів вистачить мужності визнати результати виборів і не противитися волевиявленню чернігівців", - підкреслили в штабі Березенка.

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами опрацювання 91.56% протоколів дільничних виборчих комісій в окрузі № 205, за Березенка проголосували 35.88% виборців, за Корбана - 14.87%.

Разом з тим за результатами трьох із чотирьох екзит-полів на проміжних виборах у 205-му окрузі в Чернігові перемагає Корбан.

Довідка УНІАН. У Чернігові, у виборчому окрузі №205, 26 липня відбулися проміжні вибори народного депутата України. До бюлетенів було внесено 91 прізвище. До виборчих списків включено майже 150 тис. осіб, працювали 83 дільниці.