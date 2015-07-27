У Ростові триває суд над Кольченком і Сенцовим
У Північно-Кавказькому окружному військовому суді РФ в Ростові-на-Дону в понеділок відбувається друге засідання у справі українського кінорежисера Олега Сенцова й анархіста Олександра Кольченка, яких звинувачують у тероризмі.
Російське видання Медиазона веде онлайн-трансляцію із залу суду.
Перше засідання по справі Сенцова і Кольченко пройшло в Північно-Кавказькому окружному військовому суді у вівторок, 21 липня. Вислухавши державного обвинувача Олега Ткаченка, обидвоє підсудних категорично відмовилися визнавати свою провину.
У суді зараз дають свідчення свідки.
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Незважаючи на наполегливі прохання адвокатів Дмитра Дінзе, Світлани Сидоркіної і Володимира Самохіна, головуючий суддя Сергій Михайлюк затвердив максимально щільний графік засідань: справа Сенцова і Кольченка буде розглядатися в режимі повного робочого тижня. Сторона захисту з самого початку заперечувала проти щоденних засідань, вказуючи, що такий режим не залишає часу "зорієнтуватися у справі і поспілкуватися з підзахисними".
Як повідомляв УНІАН, російські слідчі звинувачують Сенцова і Кольченка у створенні терористичної спільноти, яка нібито діяла на території Криму і була структурним підрозділом "Правого сектора".
Обидвоє були затримані співробітниками ФСБ РФ в травні 2014 року в Криму.
Інші заарештовані у цій справі кримчани Афанасьєв і Чирній раніше дали зізнавальні свідчення і, уклавши угоду зі слідством, були засуджені на 7 років позбавлення волі кожен.