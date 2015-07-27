У Ростові триває суд над Кольченком і Сенцовим

Російське видання Медиазона веде онлайн-трансляцію із залу суду.

Перше засідання по справі Сенцова і Кольченко пройшло в Північно-Кавказькому окружному військовому суді у вівторок, 21 липня. Вислухавши державного обвинувача Олега Ткаченка, обидвоє підсудних категорично відмовилися визнавати свою провину.

У суді зараз дають свідчення свідки.

Читайте такожТроє сусідів, телевізор і багато книг: Сенцов розповів про умови в СІЗОПід будівлею суду пікетують двоє націоналістів з очолюваної одіозним російським депутатом Євгеном Федоровим організації НОД.

Незважаючи на наполегливі прохання адвокатів Дмитра Дінзе, Світлани Сидоркіної і Володимира Самохіна, головуючий суддя Сергій Михайлюк затвердив максимально щільний графік засідань: справа Сенцова і Кольченка буде розглядатися в режимі повного робочого тижня. Сторона захисту з самого початку заперечувала проти щоденних засідань, вказуючи, що такий режим не залишає часу "зорієнтуватися у справі і поспілкуватися з підзахисними".

Як повідомляв УНІАН, російські слідчі звинувачують Сенцова і Кольченка у створенні терористичної спільноти, яка нібито діяла на території Криму і була структурним підрозділом "Правого сектора".

Обидвоє були затримані співробітниками ФСБ РФ в травні 2014 року в Криму.

Інші заарештовані у цій справі кримчани Афанасьєв і Чирній раніше дали зізнавальні свідчення і, уклавши угоду зі слідством, були засуджені на 7 років позбавлення волі кожен.