Депутат Думи звинуватив Віктора Цоя в роботі на ЦРУ

Про це заявив депутат Державної Думи від партії "Єдина Росія" Євген Федоров, повідомляє 9tv.co.il.

"Всі останні пісні - Цой сам не вмів їх писати, він писав їх у колективі, - йому привозили з Америки. Професійно в Голлівуді писали люди пісні російською мовою (...) Один Цой нічого б не зробив, таких проектів - тисячі. Це професійна робота. Як в Україні", - повідомив Федоров у приватній розмові.

Читайте такожУ Держдумі вимагають визнати розвал СРСР незаконнимФедоров є головою комітету з економічної політики та підприємництва. З 2011 року координує діяльність Національно-Визвольного Руху в Росії, а з 2013 року очолює міжфракційну групу "За суверенітет".

У числі інших депутатів Держдуми виступив з пропозицією передати суду Михайла Горбачова "за розвал СРСР".

"Росія втратила суверенітет в результаті поразки у сорокарічній війні зі Сполученими Штатами Америки. Це найголовніша таємниця в Росії, закрита цензурою і пропагандою в ЗМІ", - сказано на офіційній сторінці Ради в Інтернеті.

Також сьогодні повідомлялося, що депутат Думи пропонує створити в Росії аналог "Правого сектору" антиукраїнської спрямованості.