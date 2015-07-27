Путін виступить в ООН
20:25, 27 липня 2015Політика
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На засіданні буде присутній Барак Обама.
REUTERS
Об этом сообщает ТСН.ua.
Президент Росії Володимир Путін виступить на ювілейній сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку у вересні 2015 року.
Крім Володимира Путіна, на засіданні будуть президенти Китаю Сі Цзіньпін, Ірану Хасан Рухани і США Барак Обама.
Генасамблею також відвідає Папа Римський.
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