Путін виступить в ООН

20:25, 27 липня 2015
Політика
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На засіданні буде присутній Барак Обама.

REUTERS

Об этом сообщает ТСН.ua.

Президент Росії Володимир Путін виступить на ювілейній сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку у вересні 2015 року.

Крім Володимира Путіна, на засіданні будуть президенти Китаю Сі Цзіньпін, Ірану Хасан Рухани і США Барак Обама.

Генасамблею також відвідає Папа Римський.

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