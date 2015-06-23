Путін втрачає віру у перемогу в протистоянні із Заходом - The New York Times

Як повідомляє Голос Америки із посиланням на The New York Times, незважаючи на заяви Кремля про наявність у російської економіки внутрішніх резервів, ситуація там далеко не така перспективна, як намагаються переконати у Росії.

"... Путін втрачає віру, що зможе виграти у протистоянні із Заходом", - зазначає видання і по суті закликає Захід уникати кроків, які б дали Путіну підстави піти на ескалацію.

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При цьому видання наголошує, що дії Росії по суті штовхають країни НАТО до консолідації та посилення військової присутності на кордонах.

"Якщо він не буде обережним, Путін може отримати саме те, проти чого виступав - посилення НАТО на кордонах Росії - і не тому, що Альянс цього прагнув, а тому, що Росія не лишила йому вибору", - йдеться у статті видання.

Як повідомляв УНІАН, розміщення ядерних ракет у Європі США розглядають як основну серед можливостей щодо протидії РФ у світлі військового втручання Кремля в Україні, анексії Криму та інших дій у Європі.