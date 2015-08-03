Рада у вересні повинна прийняти закон про конфіскацію активів корупціонерів - Яценюк

Верховна Рада у вересні повинна прийняти закон про конфіскацію і продаж активів корумпованих чиновників, у тому числі 1,5 мільярда доларів, що належать оточенню екс-президента Віктора Януковича, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході щотижневого телезвернення "10 хвилин з прем'єр-міністром" у неділю.

"1,5 мільярда доларів, які заарештовані, але не конфісковані, могли б зараз піти у державний бюджет для того, щоб збільшити соціальні стандарти, збільшити заробітні плати, будувати нові школи, лікарні і дороги", - сказав він.

Також Яценюк зазначив, що, незважаючи на арешт активів, для їх конфіскації на користь держави необхідні зміни до законодавства.

"Органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро і судова система, які є повністю незалежними від уряду і президента, повинні виконувати свою роботу. Той, хто вчинив корупційний злочин, не повинен сидіти під домашнім арештом вдома або тікати з країни перед тим, як його оголосять у розшук, а повинен сидіти у в'язниці. І це відповідальність судової системи і органів прокуратури", - підкреслив прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, Яценюк звернувся до правоохоронних органів з проханням прискорити роботу з конфіскації 1,5 млрд дол., які були арештовані в 2014 році в рамках розслідувань діяльності компаній, близьких до екс-президента Віктора Януковича.

У червні 2014 року Служба фінансового моніторингу України і фінансова розвідка України виявили 42 компанії-нерезиденти, близькі до екс-президента Віктора Януковича, і заблокували на рахунках 19 таких компаній 1,5 мільярда доларів. Значна частина грошей через офшори спрямовувалася на купівлю облігацій внутрішньої державної позики України. Прем'єр-міністр Яценюк тоді звернувся до Генпрокуратури, СБУ і судів з проханням прискорити розгляд справи і повернути гроші до державного бюджету.

Крім того, Державна служба фінансового моніторингу України спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну заарештували 13,1 мільйона швейцарських франків на рахунках судді Вищого господарського суду України.