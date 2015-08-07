Австрія завершила ратифікацію асоціації Україна-ЄС

Про це написав посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Facebook.

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«Австрійську ратифікаційну грамоту відправлено в Брюссель. Австрія завершила процедуру ратифікації Угоди про асоціацію. Danke!», - зазначив він.

Австрійська ратифікаційна грамота відправлена в Брюссель. Австрія завершила процедуру ратифікації Угоди про асоціацію. Danke! — olexander scherba (@olex_scherba) August 7, 2015

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України очікують завершення ратифікації угоди всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.