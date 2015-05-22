Названо країни, котрі затягують процес ассоціації з Україною

Про це йдеться у дослідженні «Європейської Правди», підготовленому до Ризького саміту.

Не виключається, що частина країн, які не розпочали роботу над ратифікацією СА гальмує процес свідомо. Оскільки саме після ратифікації та обміну грамотами угода остаточно вступить в силу і будь-які вимоги Кремля про його перегляд втратять сенс.

Відзначається показовість карти розташування країн-"аутсайдерів". Всі вони – в так званій "проблемній зоні" Європи, де політичний вплив Росії найбільш сильний.

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У той же час говорити про надзвичайні проблеми все ж не варто. Ситуація далека від ідеальної, але вона краща, ніж багато хто очікував ще два роки тому.

Так, у минулому році Україна просила держави ЄС "завершити ратифікацію Угоди до саміту Східного партнерства", тобто до 22 травня, і країни ЄС начебто дали на це згоду. Але такі строки для ЄС є "космічними", і всі розуміли, що вони можуть бути не дотримані.

У той же час говорити про надзвичайні проблеми все ж не варто.

«Оптимісти після підписання говорили, що процес ратифікації триватиме три роки. А за фактом пройшло менше року, як 18 країн завершили ратифікацію. Ще дві країни завершили ратифікацію, і закони чекають підпису глави держави, ще чотири – проголосували в одній з палат парламенту. І тільки від чотирьох країн ми чекаємо рішучих кроків щодо ратифікації угоди", – заявив президент Петро Порошенко на зустрічі з громадськими активістами в Ризі.

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Разом з тим, за подіями у восьми країнах, які все ще на шляху ратифікації, варто стежити особливо уважно.

Зокрема, проблеми можуть виникнути в Чехії, де місцеві комуністи наклали вето на пропозицію ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Також процес ратифікації під тиском Росії затягує Кіпр. Окремої уваги заслуговує ситуація в проросійськи налаштованій Італії.