Нехай Німеччина займається Україною. У нас свої проблеми - Дональд Трамп

Претендент на посаду президента США Дональд Трамп заявив, що ситуацію в Україні мають розв’язувати європейські країни, яких торкнувся конфлікт. Про це він сказав у п’ятницю 14 серпня під час прес-конференції у штаті Нью-Гемпшир, повідомляє Голос Америки

Якщо Трампа оберуть президентом, то, за його словами, він швидко знайде спільну мову президентом Росії.

На питання журналістів про агресію РФ в Україні Трамп відповів, що цим питанням повинні займатися переважно європейські країни, а не тільки Сполучені Штати.

«Німеччина – дуже багата і сильна країна, економічно надзвичайно потужна. Це приголомшлива, неймовірна, необмежена економічна сила. Чому не Німеччина? Чому ми повинні очолювати кожну битву?» – заявив кандидат віл республіканської партії.

Причиною бажання відхреститися від України є внутрішні проблеми Сполучених Штатів.

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«Ми маємо відбудувати нашу країну. Китай та інші спустошили нас. Китай здійснив найбільшу крадіжку в історії США, я маю на увазі гроші, які вони забрали в нас. Це односторонній рух. Ми маємо достатньо проблем. Ми підтримуємо своїх людей, наших друзів, і ми хочемо, щоб вони допомогли Україні. І я також хочу бачити, що в Україні наведений порядок», – пояснив свою позицію щодо вирішення українського конфлікту Дональд Трамп.

«Чи не здається вам, що Німеччина і всі країни, яких це безпосередньо зачепило, повинні боротися? Зараз так виглядає, що їх це не хвилює. Вони не дбають. І я думаю, я з ними знайду спільну мову», – додав мільярдер.

Раніше повідомляв УНІАН, що Дональд Трамп, один з можливих кандидатів на президентських виборах від Республіканської партії США, заявив, що готовий витратити на свою виборчу кампанію мільярд доларів, якщо це буде необхідно.

"Я заробляю 400 мільйонів доларів на рік, тому яка різниця? Чого я прагну - так це зробити нашу країну величною", - заявив мільярдер журналістам.

Чергові вибори президента США мають відбутися в 2016 році.