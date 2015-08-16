Трамп готовий витратити на свою передвиборчу кампанію $1 мільярд

Про це повідомляє ВВС.

Бізнесмен Дональд Трамп, один з можливих кандидатів на президентських виборах від Республіканської партії США, заявив, що готовий витратити на свою виборчу кампанію мільярд доларів, якщо це буде необхідно.

"Це не має значення. Я заробляю 400 мільйонів доларів на рік, тому яка різниця? Чого я прагну - так це зробити нашу країну величною", - заявив мільярдер журналістам під час своєї поїздки штатом Айова.

Як зазначає видання, Трампу, статок якого, за його власним твердженням, становить 10 мільярдів доларів, не треба думати, як догодити лобістам та спонсорам.

"Наприклад, нещодавно Дональд Трамп заявив, що відмовився від 5 мільйонів доларів, запропонованих одним з приватних жертводавців на проведення виборчої кампанії", - наголошується в статті.

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Як повідомляв УНІАН, кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп пообіцяв у разі обрання президентом США порозумітися з Путіним.