Жебрівський пояснив, чому у Маріуполі неможливо провести місцеві вибори 25 жовтня
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський направив у ЦВК подання з аргументацією про неможливість проведення місцевих виборів 25 жовтня в деяких містах і районах Донецької області, зокрема у Маріуполі.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Мною на ім’я голови Центральної виборчої комісії України Михайла Охендовського направлено три подання з аргументацією про неможливість проведення місцевих виборів 25 жовтня в містах і районах Донецької області. Подання перше стосується недоцільності проведення виборів на всій території Донеччини, друге – в межах 30-кілометрової зони від лінії розмежування, третє – в районах, що безпосередньо прилягають до лінії розмежування. В кожному із цих документів фігурує Маріуполь", - пояснив він.
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За його словами, основна аргументація у поданнях - загроза особистій безпеці та здоров’ю людей, насамперед тих, хто безпосередньо братиме участь в організації виборчого процесу.
"Крім того, зважаючи на тривалу антиукраїнську пропаганду з боку російського телебачення, сьогодні не доводиться говорити про свободу передвиборчої агітації. Населення дезорієнтоване, людям складно робити усвідомлений вибір в умовах відсутності перспективи розвитку", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, Жебрівський пропонує ЦВК не проводити місцеві вибори в 51 населеному пункті на території, підконтрольній Україні.