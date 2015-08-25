Жебрівський пояснив, чому у Маріуполі неможливо провести місцеві вибори 25 жовтня

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Мною на ім’я голови Центральної виборчої комісії України Михайла Охендовського направлено три подання з аргументацією про неможливість проведення місцевих виборів 25 жовтня в містах і районах Донецької області. Подання перше стосується недоцільності проведення виборів на всій території Донеччини, друге – в межах 30-кілометрової зони від лінії розмежування, третє – в районах, що безпосередньо прилягають до лінії розмежування. В кожному із цих документів фігурує Маріуполь", - пояснив він.

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За його словами, основна аргументація у поданнях - загроза особистій безпеці та здоров’ю людей, насамперед тих, хто безпосередньо братиме участь в організації виборчого процесу.

"Крім того, зважаючи на тривалу антиукраїнську пропаганду з боку російського телебачення, сьогодні не доводиться говорити про свободу передвиборчої агітації. Населення дезорієнтоване, людям складно робити усвідомлений вибір в умовах відсутності перспективи розвитку", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Жебрівський пропонує ЦВК не проводити місцеві вибори в 51 населеному пункті на території, підконтрольній Україні.