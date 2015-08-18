Жебрівський пропонує не проводити вибори в 51 населеному пункті

08:56, 18 серпня 2015
Політика
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Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський пропонує ЦВК не проводити місцеві вибори в 51 населеному пункті на території, підконтрольній Україні.

/ Фото УНИАН

Про це йдеться в листі Жебрівського до ЦВК, передає LB.ua.

Згідно з пропозиціями Жебрівського, в нову місцеву громаду з центром у Красному Лимані висловили бажання об'єднатися 13 населених пунктів Краснолиманського району.

12 населених пунктів Ясинуватського району хочуть об'єднатися в громаду з центром в селищі Очеретине.

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Краматорськ буде об'єднаний з п'ятьма населеними пунктами Слов'янського району.

Ще три громади будуть створені у Слов'янському районі, два - в Добропільському і один - в Артемівському районі Донецької області.

Раніше повідомлялося, що Донецька військово-цивільна адміністрація звертатиметься до Центральної виборчої комісії про перенесення виборів в області на 2017 рік.

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