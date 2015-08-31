Остаточне закріплення змін до Конституції буде залежати від ситуації на Донбасі – Порошенко

Про це він заявив у своєму зверненні щодо сьогоднішніх заворушень біля будівлі Верховної Ради, передає кореспондент УНІАН.

Говорячи про сьогоднішнє голосування у ВР за попереднє схвалення змін до Конституції в частині децентралізації, Порошенко зазначив, що воно не є остаточним, але воно "дасть величезне поле для маневру української дипломатії".

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"А фінальне рішення - наприкінці року, коли треба буде 300 голосів, запевняю вас, дорогі співвітчизники, буде залежати від того, як протягом цих кількох місяців розвиватиметься ситуація на Донбасі. І наскільки Росія виконуватиме Мінські угоди", - сказав президент.

Він вкотре зауважив, що проект змін до Конституції не передбачає особливого статусу для Донбасу.

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Серед іншого, президент зауважив, що зміни до Конституції "означають не втрату території, а дають шанс політико-дипломатичним шляхом врегулювати, забезпечити, повернути під суверенітет України окуповані території".

"Ми обов'язково переможемо, комбінуючи зміцнення обороноздатності держави з політико-дипломатичними зусиллями", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Верховна Рада на своєму позачерговому засіданні схвалила у першому читанні президентський законопроект щодо внесення змін до Конституції в частині децентралізації.

"За" проголосували 265 народних депутатів.