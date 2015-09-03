Порошенко: Навчання США українських військових допомагає відновити обороноздатність країни

Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості допомоги США у навчанні українських військових.

Про це він сказав під час зустрічі зі співголовою Комітету з питань збройних сил Сенату США сенатором Джеком Рідом, повідомляє президентська прес-служба.

Читайте такожЯценюк на відкритті навчань "Сі Бриз-2015" заявив, що ВМС України повернуться до Криму (фоторепортаж)

«Це допомагає відновити втрачену оборонну спроможність України, з огляду на те, що ми зараз захищаємо не тільки наш суверенітет, територіальну цілісність та незалежність. Це – війна за свободу, демократію та справедливість в інтересах глобальної безпеки», – зазначив Порошенко.

Глава держави відзначив вагому роль Конгресу США у наданні дієвої допомоги Україні у питаннях посилення обороноздатності, стабілізації економіки та впровадження реформ.

Джек Рід висловив підтримку кроків України, спрямованих на досягнення політичного врегулювання конфлікту на Донбасі, та запевнив, що американська сторона продовжить докладати необхідних зусиль для забезпечення повного виконання Росією Мінських домовленостей. Американський сенатор привітав дотримання режиму припинення вогню, запровадженого за ініціативи президент України внаслідок активної дипломатії в Берліні та Брюсселі.

«Немає альтернативи трансатлантичній єдності та солідарності з Україною, яку зараз демонструють Європейський Союз та Сполучені Штати Америки», – наголосив Порошенко і відзначив ефективність запровадженого механізму санкцій.

Президент запевнив, що Україна, зі свого боку, вживає всіх заходів для імплементації Мінських домовленостей. Верховна Рада ухвалила у першому читанні конституційні зміни щодо децентралізації, хоча й відбулася непроста дискусія. Вже протягом 6 днів кількість обстрілів у зоні лінії зіткнення мінімальна.

«Наша ефективна координація має допомогти зберегти та продовжити цей процес», – сказав Петро Порошенко.

Сенатор Рід високо оцінив прийняття в першому читанні конституційних поправок з децентралізації. «Це показує, що Ви можете робити важкий, але виключно важливий вибір і нести відповідальність за це», – наголосив він.

Джек Рід поділився своїми враженнями від відвідання військового полігону, де американські військові діляться досвідом з українськими колегами, та високо оцінив рівень підготовки українських солдат.

Читайте такожУ Генштабі повідомили, коли буде створено електронний реєстр призовників

Він також позитивно відзначив хід реформ в Україні, особливо – досягнення домовленості з кредиторами щодо реструктуризації державного боргу та запровадження патрульної поліції, зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у Чорному морі з 31 серпня по 12 вереня проводяться спільні українсько-американські військові навчання «Сі Бриз-2015».

Як відзначили в Міноборони, метою навчання є відпрацювання проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні.