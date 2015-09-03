Кремль не коментує воєнну доктрину України

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Наскільки я розумію, такого затвердженого документа немає. Щось можна буде говорити тільки після того, як документ буде затверджений», - заявив Пєсков.

За словами прес-секретаря Путіна, необхідно дочекатися остаточного затвердження документа.

Як повідомляв УНІАН, РНБО схвалила нову редакцію воєнної доктрини країни. У документі Росія позначена як держава-противник.