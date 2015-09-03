Кремль не коментує воєнну доктрину України
20:24, 03 вересня 2015Політика
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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не став коментувати нову воєнну доктрину України.
REUTERS
Про це повідомляє РІА «Новости».
«Наскільки я розумію, такого затвердженого документа немає. Щось можна буде говорити тільки після того, як документ буде затверджений», - заявив Пєсков.
За словами прес-секретаря Путіна, необхідно дочекатися остаточного затвердження документа.
Як повідомляв УНІАН, РНБО схвалила нову редакцію воєнної доктрини країни. У документі Росія позначена як держава-противник.
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