РНБО запропонувала Порошенку нову воєнну доктрину: Росія - противник України

Про це УНІАН поінформували у прес-службі РНБО.

"2 вересня відбулось засідання Ради національної безпеки і оборони України, в ході якого було схвалено і запропоновано для затвердження Президенту України проект нової редакції Воєнної доктрини України", - наголошується у повідомленні.

У цьому зв'язку сказано, що воєнна доктрина України є концептуальним документом, що аналізує сутність і характер сучасних воєнних конфліктів, визначає принципи і шляхи запобігання їх виникненню, підготовку держави до загрози воєнного конфлікту, застосування воєнної сили для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, інших життєво важливих національних інтересів.

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"Воєнна доктрина України базується на Стратегії національної безпеки України та є базовим документом оборонного планування і основою для розроблення концепцій та державних програм реформування та розвитку Збройних Сил, інших військових формувань, озброєння та військової техніки, оборонно-промислового комплексу", - сказано у повідомленні.

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Проект пройшов громадське обговорення із залученням як представників органів державної влади України, так і експертів недержавних організацій, а також іноземних радників, акредитованих при Офісі НАТО в Україні.

Таким чином, нова Воєнна доктрина України "визначає Російську Федерацію воєнним противником України та умов звільнення тимчасово окупованих територій України; виходить із високої імовірності великомасштабного застосування проти України воєнної сили як головної загрози національній безпеці України у воєнній сфері; підтверджує відмову від політики позаблоковості та відновлення стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію; визначає ознаки виникнення збройного конфлікту всередині України, у тому числі інспірованого іноземними державами".

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Крім того, доктрина "враховує збільшення ролі інформаційно-психологічних операцій; наголошує на потребі удосконалення системи мобілізаційної підготовки і мобілізації та суттєвого збільшення професійної складової у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях; формулює заходи з підготовки держави до оборони, необхідні для відновлення державного суверенітету та територіальної цілісності держави, а також завдання розвитку оборонного та безпекового потенціалу України як необхідної умови відсічі збройної агресії".