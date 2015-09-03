МЗС України: заява Слідчого комітету РФ не має нічого спільного із здоровим глуздом

Про це йдеться в повідомленні МЗС України.

"Заяви Слідчого комітету РФ в черговий раз викликають обурення в Україні – вони не мають нічого спільного ні з міжнародним правом, ані з реальністю чи здоровим глуздом", наголошує українське зовнішньополітичне відомство.

В МЗС зазначають, що "відсутні будь-які підстави для застосування Російською Федерацією своєї юрисдикції на території України, окрім розслідування злочину агресії, яка здійснюється Росією проти нашої держави, і притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб, що вчиняють цей злочин".

Читайте такожУ МЗС запевнили, що Росія не зможе змусити Україну і ЄС внести зміни до Угоди про асоціацію

"Фігурантами такого розслідування може бути лише вище політичне і військове керівництво Росії, яке несе повну відповідальність за використання російських військових підрозділів на території України, фінансування тероризму, постачання зброї і найманців", - наголошує міністерство. "Саме вони відповідальні за численні жертви серед цивільного населення, руйнувань, страждання мільйонів українців".

Як повідомляв УНІАН, голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив про бажання притягнути до кримінальної відповідальності за законодавством РФ 30 громадян України, зокрема й керівників силових структур, за застосування заборонених засобів і методів ведення війни і геноцид.

«На підставі отриманих слідством доказів до кримінальної відповідальності притягуються 30 осіб, у тому числі міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, колишній міністр оборони Валерій Гелетей, начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко, екс-голова Служби безпеки Валентин Наливайченко, командир дивізіону Донецького зенітно-ракетного полку Збройних сил України (Микола) Маломен, екс-губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський, командири українських націоналістичних батальйонів «Айдар», «Донбас», «Дніпро» Сергій Мельничук, Семен Семенченко, Юрій Береза й інші за статтями 105, 356 та 357 Кримінального кодексу Російської Федерації, які передбачають відповідальність за вбивство, застосування заборонених засобів і методів ведення війни і геноцид», - заявив Бастрикін.