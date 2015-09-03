У РФ мають намір притягнути до кримінальної відповідальності 30 українців за "геноцид"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив на нараді з питань протидії порушенням прав цивільного населення південного сходу України».

«На підставі отриманих слідством доказів до кримінальної відповідальності притягуються 30 осіб, у тому числі міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, колишній міністр оборони Валерій Гелетей, начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко, екс-голова Служби безпеки Валентин Наливайченко, командир дивізіону Донецького зенітно-ракетного полку Збройних сил України (Микола) Маломен, екс-губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський, командири українських націоналістичних батальйонів «Айдар», «Донбас», «Дніпро» Сергій Мельничук, Семен Семенченко, Юрій Береза й інші за статтями 105, 356 та 357 Кримінального кодексу Російської Федерації, які передбачають відповідальність за вбивство, застосування заборонених засобів і методів ведення війни і геноцид», - заявив Бастрикін.

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За його словами, на даний момент у провадженні слідчих управління перебуває 54 кримінальних справи (35 з яких об'єднані в одному провадженні, 19 у самостійному провадженні) «за фактами численних убивств цивільного населення на території південного сходу України, застосування заборонених засобів і методів ведення війни, геноциду національної групи російськомовних осіб, які проживають в самопроголошених Донецькій і Луганській народних республіках, викрадення людей, перешкоджання професійній діяльності журналістів та їх убивства, найманства та ін., в рамках яких проводиться активна робота із встановлення причетних осіб та збору об'єктивних доказів, необхідних для їх кримінального переслідування, оголошення в міжнародний розшук й арешту».

Бастрикін заявив, що за минулий період попереднього слідства у кримінальних справах як свідки і постраждалі допитано 111 834 людини, у тому числі постраждалих – 22 193 (з них неповнолітніх – 2388), свідків – 89 641 (з них неповнолітніх – 2089). Від допитаних осіб отримано 17 683 заяв до Європейського Суду з прав людини та Міжнародного кримінального суду. Проведено понад 128 виїмки предметів і документів, які мають значення для кримінальної справи, а також більш як 160 судових експертиз. Матеріали кримінальної справи, за його твердженням, наразі становлять понад 2500 томів.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

12 лютого 2015 року в Мінську було підписано угоди про врегулювання ситуації в Луганській і Донецькій областях, зокрема, документами передбачено припинення вогню з 00.00 15 лютого, відведення всіх важких озброєнь, обмін полоненими.

Однак бойовики порушують всі домовленості.