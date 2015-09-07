Переворот у "ДНР": Кремлівські ЗМІ повідомили, що Пургін сидить у камері під арештом

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на "народного депутата ради" Елладу Шафтнер.

«Андрій Євгенович Пургін і його дружина Олена Олексіївна знаходяться зараз у "МГБ», - заявила Шафтнер. Відповідаючи на питання, чи він знаходиться в камері, вона відповіла: «Так».

"Це можна легко перевірити, якщо прийти до нього додому і просто попросити, щоб він вийшов. Він не вийде, тому що його вдома немає. Телефони Олени Олексіївни та Андрія Євгеновича відключені. Жодних звинувачень ні вчора, ні сьогодні не було висунуто. Більш того, в п'ятницю, коли його заарештовували, навіть "генеральна прокуратура" не знала про те, що чиняться такі дії", - сказала Шафтнер.

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Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про "держпереворот" в так званій "ДНР", внаслідок якого глава "парламенту" Андрій Пургін був зміщений з посади, і тимчасово виконуючим його обов'язки призначений Денис Пушилін.