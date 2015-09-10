33-річний борець із корупцією в Кабміні володіє елітною нерухомістю та люксовим авто - розслідування

Як повідомляє Слідство.Інфо, згідно з його офіційною декларацією, в нього та його дружини на рахунках 23,5 мільйони гривень.

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"Причому дружина пана Паракуди – звичайний київський нотаріус. А нотаріусам, як і державним службовцям, закон забороняє займатися підприємницькою діяльністю", - йдеться у повідомленні.

За словами Паракуди, офіційно він заробив такі статки завдяки роботі в комерційних стуктурах - півтора року він працював аудитором, рік і два місяці - в банку –та завдяки спільній з дружиною "незалежній та професійній діяльності": "це консультування. Це надання юридичних послуг, це надання нотаріальних послуг, це виключно інтелектуальна діяльність".

Відповідно до матеріалів журналістського розслідування, юристи однієї компанії з надання юридичних послуг, засновницею якої є сестра Паракуди, представляли у суді інтереси фірми "Білоптторг", що вимагала з власника одного готелю 16 млн грн за начебто послуги ремонту. Зазначається, що фірма сестри Паракуди "Правничі технології" співпрацювала з іншою фірмою, яка відпрацьовувала класичну рейдерську схему щодо готелю: "Схема мала такий вигляд: три фізичні особи-підприємця в позовній заяві стверджували, що вони домовились з власником готелю про проведення там ремонту. По закінченні робіт приватники вимагали сплатити їхню вартість – вісім мільйонів гривень. А також штрафні санкції, які дорівнюють цій сумі. Разом – шістнадцять мільйонів гривень. Власник готелю каже, що угоди з підприємцями уклав найманий директор, якого невдовзі звільнили за профнепридатність".

Дружина Паракуди у свою чергу за минулий рік отримала майже шість з половиною мільйонів гривень доходу і стала власницею квартири в понад сто квадратних метрів в одному з елітних будинків в центрі Києва, де й мешкає разом з чоловіком.

"На сайті оголошень за схожу квартиру в цьому будинку, тільки без ремонту, сьогодні просять вісім з половиною мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами головного борця з корупцією, він не пам’ятає, за які кошти його дружина придбала квартиру, однак журналісти дізнались, що, згідно з даними державного реєстру нерухомого майна, квартиру на Печерську його дружині була подаровано.

"Угода дарування укладена 11-го березня минулого року. А вже наступного дня прем’єр Яценюк підписав розпорядження про призначення Олега Паракуди першим заступником міністра Кабінету міністрів", - підкреслюють у повідомленні.

Варто зазначити, що Паракуда назвав дивним співпадінням дарування квартири за день до його призначення на державну службу.