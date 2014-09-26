У Кабміні запевняють, що громадськість зможе контролювати подальшу долю "Межигір'я"

Міністр Кабінету міністрів Остап Семерак запевняє, що всі подальші дії щодо резиденції екс-президента України Віктора Януковича «Межигір’я» здійснюватимуться під контролем громадськості.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це він сказав сьогодні на зустрічі з представниками громадськості.

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«Процес збереження майна «Межигір’я» обов’язково повинен бути під контролем громадськості. Представники громадськості зможуть увійти в склад наглядової ради державного підприємства, на чий баланс буде передано «Межигір’я», аби мати змогу контролювати весь процес - і передачі, і зберігання», - зазначив Семерак.

Він зауважив, що в зв’язку з кримінальними провадженнями щодо Януковича, в яких майно «Межигір’я» є речовим доказом, рішення щодо подальшої його долі може бути ухвалене лише після завершення відповідного розгляду у суді.

Водночас, як наголосили громадські активісти, майновий комплекс «Межигір’я» потребує значних витрат на утримання та охорону, особливо на опалення в зимовий період.

У свою чергу перший заступник міністра Кабінету міністрів Олег Паракуда відзначив, що уряд забезпечив повернення у державну власність земельної ділянки комплексу, що була незаконно передана ТОВ «Танталіт». «На виконання рішень судів процедуру повернення у державну власність понад 130 га землі повністю завершено», - запевнив Паракуда.

Учасники зустрічі дійшли згоди про необхідність передачі майна на відповідальне зберігання державному підприємству, яке буде визначене як представниками державних органів, так і громадськими активістами.

Також досягнуто домовленості про те, що процес опису майна слідчими прокуратури проходитиме за участі громадських представників, аби зробити його максимально прозорим та публічним.

Водночас було порушено питання і щодо стратегії розвитку цього майнового комплексу на майбутнє. Висловлено пропозицію провести круглий стіл за участю громадськості, фахівців, представників влади, на якому буде обговорено пропозиції різних сторін та визначено максимально ефективний спосіб використання цього об’єкта, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2014 року після втечі з України екс-президента Віктора Януковича, якому передували багатотисячні акції громадянського протесту проти корумпованого режиму і кровопролитні сутички між активістами і силовиками, резиденція «Межигір‘я» стала відкритою для всіх бажаючих.

23 лютого Верховна Рада повернула «Межигір‘я» у державну власність.

Пізніше Господарський суд Київської області повернув у державну власність 135 га земель, на яких розташована резиденція «Межигір’я».

Зокрема, за даними Генпрокуратури, суд задовольнив два позови прокуратури області до Вишгородської райдержадміністрації, ТОВ «Танталіт» та благодійного фонду «Відродження України» про скасування розпоряджень, визнання недійсним державних актів та витребування земель резиденції вартістю понад 118 млн грн на користь держави.

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Водночас 15 вересня комендант «Межигір'я» Денис Тарахкотелик заявив, що у резиденції вже виникла заборгованість за електроенергію в розмірі 1,7 млн грн. і відсутні кошти на подальшу сплату енергоносіїв.

Комендант зазначив, що на сьогодні «Межигір'я» утримується виключно за благодійні внески відвідувачів - 20 грн за вхід на територію «Межигір'я». Інших джерел фінансування немає, оскільки юридично статус «Межигір'я» досі не визначений.

Тарахкотелик сказав, що сподівається вирішити питання фінансування енергопостачання «Межигір'я» з Кабінетом міністрів найближчим часом.