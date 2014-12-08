Один з лідерів "ДНР" є чинним головою проукраїнської партії - блогер (фото)

Про це повідомив блогер Сергій Іванов на "Українській правді".

Партія "Ми маємо мету" (скорочено - "МММ") була зареєстрована в липні 2013 року. Згідно з заявою про реєстрацію, метою своєї діяльності партія ставить "сприяння зміцненню і відродженню України, як незалежної, правової, демократичної, суверенної і сучасної держави".

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В онлайн-реєстрі українських політичних партій "МММ" досі значиться як діюча політсила.

"Не знаю, наскільки зараз процвітає ця партія і скільки в її розпорядженні членів, проте в юридичному сенсі вона безумовно жива і в онлайн-реєстрі українських політсил значиться під номером 194", - написав Іванов.