Один з лідерів "ДНР" є чинним головою проукраїнської партії - блогер (фото)
Один з ватажків бойовиків "ДНР" Денис Пушилін виявився також чинним головою проукраїнської партії "Ми маємо мету".
Про це повідомив блогер Сергій Іванов на "Українській правді".
Партія "Ми маємо мету" (скорочено - "МММ") була зареєстрована в липні 2013 року. Згідно з заявою про реєстрацію, метою своєї діяльності партія ставить "сприяння зміцненню і відродженню України, як незалежної, правової, демократичної, суверенної і сучасної держави".
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В онлайн-реєстрі українських політичних партій "МММ" досі значиться як діюча політсила.
"Не знаю, наскільки зараз процвітає ця партія і скільки в її розпорядженні членів, проте в юридичному сенсі вона безумовно жива і в онлайн-реєстрі українських політсил значиться під номером 194", - написав Іванов.