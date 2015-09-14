Скандал в Маріуполі: БПП підозрюють у намірі "здати" місто людині Ахметова

Вже колишній лідер міської організації БПП Сергій Нестеров заявив, що керівництво партії продало посаду мера Маріуполя партнеру Ріната Ахметова Юрію Тернавському, який був зятем покійного власника ММК ім. Ілліча Володимира Бойка, пише "Четверта влада".

За "покупку" міста Юрій Тернавський, нібито, готовий викласти $5 млн.

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Сергій Нестеров запевняє, що партнера Ріната Ахметова на місце мера Маріуполя "погодив в АП" депутат БПП Артур Герасимов, який керує виборчим штабом партії в Донецькій області. Він заявив, що помічник Герасимова - Євген Татарчук – пояснив йому, що він повинен залишити керівництво місцевою організацією в Маріуполі і передати її людям Юрія Тернавського.

При цьому Сергій Нестеров виклав аудіозапис цієї розмови, де нібито Татарчук заявляє, що у нього немає рейтингу, а люди Тернавського зможуть "підтягнути" адмінресурс і підвищити рейтинг БПП у місті.

"Прийнято рішення Артуром (Герасимовим – ред.), відповідати бабками за всіх буде Тернавський. Хоче - він їх обілечує (бере у них гроші - ред.), хоче - нехай сам за них платить... Наше завдання, щоб він підтягнув людей, які підтягнуть рейтинг партії. У тебе шансів пройти взагалі немає. Хто за тебе проголосує?", - нібито заявив Татарчук.

Як відомо, кар'єра Сергія Нестерова в БПП почалася в 2014 році, коли він намагався організувати вибори президента в рідній Макіївці, але бойовики розігнали ОВК, а самого Нестерова обстріляли з травматичної зброї.

Татарчук також дав зрозуміти, що голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський буде допомагати Тернавському виграти вибори з допомогою адмінресурсу.

Ця розмова відбулася нібито 26 липня, а вже на наступний день Нестеров дав скандальний брифінг, де заявив, що Тернавський ніякого відношення до БПД не має.

Після цього брифінгу до нього в офіс приїхав Татарчук з ще одним помічником Герасимова – Павлом Смоликом. Татарчук вкрай грубо ображав Нестерова і погрожував йому. Нестеров нібито записав і цю "розмову".

"Ти знайдеш гроші хоч одного провести, хоч самого себе? Що ти твориш, бл...дь! Сьогодні я буду телефонувати Луценку. Я буду ліквідовувати тут партійний осередок... Людини стверджує Ковальчук! (заступник глави Адміністрації Президента –ред.) А ти пи...дишь, що він ніякого відношення не має!", - кричав нібито Татарчук.

Смолик ж не просто лаявся, а почав Несторова бити. Після цього Нестеров написав на Смолика заяву в міліцію за побої.

Після цього в Маріуполі зібрали партійну конференцію БПП і зняли Нестерова. Примітно, що з'їзд проходив на молокозаводі Тернавського.

Сергій Нестеров запевняє, що БПП змінив стратегію і тепер просто висуне проти Тернавського технічного кандидата, але буде приховано надавати партнеру Ахметова адмінресурс.

У свою чергу Герасимов заявив, що зміна керівника маріупольської організації була законною, а Нестеров - пройдисвіт.

"Що стосується Тернавського, то БПП не буде висувати його кандидатуру на виборах. Від нашої партії в мери Маріуполя піде Олександр Романюк", - повідомив депутат.