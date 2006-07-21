Тимошенко зустрілася з послами країн G8
22:13, 21 липня 2006Політика
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Лідер БЮТ розповіла їм про недієздатність ВР
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні зустрілася з послами країн Великої вісімки, повідомили УНІАН в Інтернет-прес-службі Ю.ТИМОШЕНКО.
Під час зустрічі обговорювалася нинішня політична ситуація в Україні.
Ю.ТИМОШЕНКО розповіла дипломатам про те, що розпуск парламенту, а відтак і дострокові вибори – це юридично виважений крок.
Вона також описала недієздатність нинішнього складу Верховної Ради, наголосивши, що за три місяці свого існування парламент фактично не ухвалював законів.
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