Тимошенко зустрілася з послами країн G8

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні зустрілася з послами країн Великої вісімки, повідомили УНІАН в Інтернет-прес-службі Ю.ТИМОШЕНКО.

Під час зустрічі обговорювалася нинішня політична ситуація в Україні.

Ю.ТИМОШЕНКО розповіла дипломатам про те, що розпуск парламенту, а відтак і дострокові вибори – це юридично виважений крок.

Вона також описала недієздатність нинішнього складу Верховної Ради, наголосивши, що за три місяці свого існування парламент фактично не ухвалював законів.