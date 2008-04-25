Портнов відновлює конкурс з приватизації Одеського припортового заводу

Конкурс щодо Одеського припортового заводу буде відновлено з сьогоднішнього дня.

Про це повідомив УНІАН представлений сьогодні прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО на посаді в.о. голови Фонду держмайна Андрій ПОРТНОВ.

«Сьогодні ж я видам наказ про відновлення цього конкурсу», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого 2008 р. Кабінет Міністрів затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Фонд держмайна 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакету, який виставляється на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс мав відбутися через 75 днів після публікації оголошення. Документи, необхідні для участі в конкурсі щодо приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод», у Фонду державного майна України запитали 16 компаній.

15 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив розпорядження Кабміну від 11 лютого про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакету акцій ОПЗ.

Президент також звернувся до Конституційного Суду з поданням щодо конституційності відповідного розпорядження Кабміну.

21 квітня тодішня голова Фонду держмайна Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО під час зустрічі з потенційними інвесторами ОПЗ повідомила про видання наказу на виконання указу Президента про припинення конкурсу з продажу контрольного пакету акцій ОПЗ.

ВАТ «Одеський припортовий завод» - другий за величиною виробник аміаку та карбаміду й третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з приймання, охолоджування та перевантаження аміаку.