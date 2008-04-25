У Секретаріаті Президента незадоволені, що суд зупинив укази Ющенка

Дії Окружного адміністративного суду Києва про зупинення Указів Президента України щодо кадрових ротацій у Фонді державного майна та приватизації Одеського припортового заводу не ґрунтуються на законі.

Про це заявив керівник Служби з представництва у судах України інтересів Президента України та створених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб Руслан КИРИЛЮК, коментуючи зупинення Окружним адміністративним судом міста Києва деяких Указів Президента, що зупиняють дію розпоряджень уряду щодо вирішення кадрових питання у ФДМУ та затвердження Умови проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

«Такі дії Окружного адміністративного суду міста Києва не ґрунтуються на законі, оскільки суд не мав правових підстав для прийняття таких позовів до свого провадження. На зазначений спір компетенція судів загальної юрисдикції не поширюється, оскільки вони віднесені до компетенції Конституційного Суду України”, - наголосив Р.КИРИЛЮК.

Крім того, за його словами, у Кабінету Міністрів відсутнє право на звернення до адміністративного суду з позовами про визнання незаконними указів Президента України, оскільки таке право у суб`єктів владних повноважень, згідно з Кодексом адміністративного судочинства України, виникає лише у випадках, передбачених законом. “Проте чинне законодавство таких випадків не передбачає», - йдеться у коментарі Р.КИРИЛЮКА.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого, Кабмін відсторонив В.СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки А.ПОРТНОВА. Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

Між тим 7 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду і направив до КС подання з приводу конституційності цих розпоряджень уряду щодо керівництва Фонду держмайна.

Водночас сьогодні, 25 квітня, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО представила колективу ФДМУ А.ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду.

Вона також повідомила, що Конституційний Суд 17 квітня поточного року прийняв ухвалу про відмову у конституційному провадженні за зверненням Президента про відповідність Конституції відсторонення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО і її заступників від посади і призначення нових керівників.

Також, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, Окружний адміністративний суд м. Києва 24 квітня ухвалив рішення про зупинення указів Президента відносно В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, а також про призначення нових керівників Фонду держмайна, а також зупинив всі накази В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про призупинення приватизації Одеського припортового заводу.

Разом з тим В.ЮЩЕНКО сьогодні повторно зупинив розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни у керівництві ФДМУ та про початок конкурсу з продажу ОПЗ.