Документи для участі у місцевих виборах подали 142 партії, з них 10 - з порушеннями

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату Комісії, сьогодні на засіданні ЦВК було затверджено форму Переліку партій, які прийняли рішення про участь їхніх місцевих організацій у місцевих виборах.

Центральна виборча комісія зазначила, що протягом встановленого Законом "Про місцеві вибори" терміну – не пізніше ніж за 35 днів до дня голосування, тобто до 19 вересня 2015 року включно – до Комісії надійшли документи про участь у виборах від 142 політичних партій.

При цьому 132 партіями у Центральній виборчій комісії представлені копії рішень вищих керівних органів разом з іншими, передбаченими Законом документами про їх місцевих організацій у чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, перших виборах депутатів рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року, які відповідають вимогам, встановленим частиною першою статті 36 Закону.

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Разом з тим, документи 10 політичних партій, які надійшли до Центральної виборчої комісії, оформлені з порушенням встановлених вимог Закону.