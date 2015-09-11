У ЦВК заперечують реєстрацію партії ватажка "ДНР" Пушиліна для участі у місцевих виборах

Про це йдеться у його повідомленні на сторінці в Facebook.

Він наголосив, що питання реєстрації політичних партій є виключною прерогативою спеціально уповноваженого органу виконавчої влади.

Читайте такожЦВК оголосила початок виборчого процесу депутатів місцевих рад серед перших об’єднаних громад

"Центральна виборча комісія була утворена як постійно чинний орган в 1997 році, і за 18 років свого існування ЦВК ніколи не реєструвала політичних партій, громадських спілок любителів пива або свідків Єгови", - написав Магера.

Сьогодні вперше дізнався, що ЦВК реєструє ... партії :).А тепер серйозно. Вмисно напишу великими літерами навіть для... Posted by Андрій Магера on 10 вересня 2015 р.

Вчора УНІАН повідомляв, що партія "Ми маємо мету", головою якої є один з лідерів "ДНР" Денис Пушилін, зареєструвалася в ЦВК для участі у місцевих виборах.