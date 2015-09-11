У ЦВК заперечують реєстрацію партії ватажка "ДНР" Пушиліна для участі у місцевих виборах
Заступник голови ЦВК Андрій Магера спростував інформацію про те, що виборча комісія зареєструвала для участі у місцевих виборах партію "Ми маємо за мету" на чолі з Пушиліним.
Про це йдеться у його повідомленні на сторінці в Facebook.
Він наголосив, що питання реєстрації політичних партій є виключною прерогативою спеціально уповноваженого органу виконавчої влади.
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"Центральна виборча комісія була утворена як постійно чинний орган в 1997 році, і за 18 років свого існування ЦВК ніколи не реєструвала політичних партій, громадських спілок любителів пива або свідків Єгови", - написав Магера.
Сьогодні вперше дізнався, що ЦВК реєструє ... партії :).А тепер серйозно. Вмисно напишу великими літерами навіть для...Posted by Андрій Магера on 10 вересня 2015 р.
Вчора УНІАН повідомляв, що партія "Ми маємо мету", головою якої є один з лідерів "ДНР" Денис Пушилін, зареєструвалася в ЦВК для участі у місцевих виборах.