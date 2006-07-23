Помер відомий російський телеведучий

На 54-му році життя помер відомий телеведучий, режисер і продюсер Андрій Разбаш, повідомляє РІА «Новости».

А.Разбаш з 1991 року - один із засновників і член ради директорів телекомпанії "ВиД".

Останнім часом він обіймав посаду креативного продюсера телеканалу "Звезда". До цього був художнім керівником і головним редактором власної телекомпанії "Крылья-медиа". А.Разбаш був продюсером програми "Добрий ранок, Росія" телеканалу "Росія", а до цього - головним продюсером телекомпанії ОРТ.

А.Разбаш був автором, режисером і продюсером понад 50 регулярних телепроектів і вів декілька популярних передач.