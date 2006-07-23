Ізраїль передасть південний Ліван під контроль НАТО?

Міністр оборони Ізраїлю Амір ПЕРЕЦ підтримує ідею розгортання міжнародних миротворчих сил на півдні Лівану, повідомляє AFP з посиланням на джерело в його оточенні.

"Через те, що ліванська армія слабка, Ізраїль підтримує можливість розміщення (на півдні Лівану) багатонаціональних сил з мандатом на застосування сили", - сказав, за словами джерела агентства, А.ПЕРЕЦ на переговорах з главою німецького МЗС Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЄРОМ. На думку глави ізраїльського міністерства оборони, райони, які зараз перебувають під контролем "Хезболли", могли б зайняти війська НАТО.

При цьому він додав, що ключем до розв`язання всієї кризи є "проблема викрадених солдатів".

Прем`єр-міністр Великої Британії Тоні БЛЕР, коментуючи можливість розташування міжнародних сил між протиборствуючими сторонами, заявив, що миротворчий корпус має бути "потужним" і налічувати значно більше військовослужбовців, ніж двотисячний контингент ООН, який перебуває на лівано-ізраїльському кордоні зараз.

Нагадаємо, що Ізраїль планує створити буферну зону на півдні Лівану, вільну від бойовиків руху "Хезболла". У цей район, на думку Єрусалиму, мають увійти ліванські війська або міжнародні миротворчі сили.